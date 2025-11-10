Единороссу грозит иммунодефицит

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября рассмотрят вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности и возбуждение уголовного дела в отношении члена фракции «Единая Россия» (ЕР) Анатолия Вороновского, которого подозревают в получении взятки в размере 25 млн руб. Мандатная комиссия Думы 10 ноября рекомендовала удовлетворить запрос Генпрокуратуры. Если это решение поддержит большинство депутатов, то господин Вороновский станет вторым единороссом, лишенным парламентского иммунитета. Коллеги по фракции уже назвали эту историю «стыдом и позором».

Представление генерального прокурора Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности и возбуждение уголовного дела в отношении Анатолия Вороновского поступило в Думу 31 октября. Сам депутат тогда говорил “Ъ”, что узнал о претензиях правоохранительных органов из сообщения пресс-службы нижней палаты.

10 ноября мандатная комиссия Думы рекомендовала одобрить представление генпрокурора, проект соответствующего постановления был внесен сразу после заседания.

Как сообщил “Ъ” источник в комиссии, господина Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 млн руб.

Подробностей собеседник “Ъ” не привел. Получить комментарий самого депутата “Ъ” не удалось, поскольку его телефон был выключен.

Воздержался от изложения подробностей дела и председатель мандатной комиссии Отари Аршба (ЕР). «Комиссия в результате обсуждения совместно с Генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю, и мы будем завтра рекомендовать палате разрешить снятие неприкосновенности и возбуждение уголовного дела»,— сказал он журналистам. Господин Аршба добавил, что высказал мнение «не только как председатель комиссии» и лично для него это «стыд и позор». По словам единоросса, Анатолий Вороновский тоже «считает это постыдным для себя», а также «пятном на Государственной думе и на партии».

Как сообщил “Ъ” заместитель руководителя фракции ЕР Евгений Ревенко, на пленарном заседании 11 ноября единороссы будут опираться на позицию комиссии и своих депутатов в ее составе: «И, конечно, нам необходимо также будет заслушать информацию, которую представят генеральный прокурор, председатель комиссии Отари Аршба и сам депутат Анатолий Вороновский». У фракции ЕР «нулевая терпимость к любым коррупционным проявлениям», подчеркнул господин Ревенко: «Мандат депутата — это не индульгенция, а повышенная ответственность. Человек, принимающий законы, не имеет права их нарушить».

Во фракциях КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди» “Ъ” сообщили, что примут решение по голосованию в день заседания.

Преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук напоминает, что это второй случай, когда неприкосновенности лишают члена фракции ЕР (см. справку): «Первый случай был в 2019 году в отношении Николая Герасименко из-за ДТП с мотоциклистом. Тогда депутата лишили водительских прав, но не мандата, однако в новый созыв он не переизбрался. Сейчас обвинения серьезнее». По словам эксперта, вероятно, за лишением неприкосновенности последует приостановка членства господина Вороновского в партии, а в случае обвинительного приговора суда — исключение из ЕР. Господин Склянчук полагает, что претензии со стороны силовиков могут быть связаны с предыдущей деятельностью Анатолия Вороновского: с 2017 по 2020 год тот занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края, а в 2020–2021 годах — советника главы Кубани.

«Для истории фракции ЕР в Госдуме это репутационно стыдный эпизод, но не критичный,— продолжает политолог.— Накануне большой избирательной кампании (на 2026 год намечены очередные выборы в Госдуму.— “Ъ”) этот случай показывает, что времена, когда в Думу избирались ради депутатской неприкосновенности, прошли». При этом неизвестно, лишат ли в итоге депутата мандата, поскольку следствие может закончиться уже после истечения его полномочий, добавляет Павел Склянчук.

