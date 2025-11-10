Глава думской комиссии: дело депутата Вороновского — стыд и позор

Дело подозреваемого во взяточничестве депутата Госдумы (ГД) Анатолия Вороновского («Единая Россия») — стыд и позор. Таким мнением поделился с журналистами председатель мандатной комиссии ГД Отари Аршба («Единая Россия», ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня мандатная комиссия сообщила, что будет рекомендовать депутатам ГД голосовать за лишение неприкосновенности господина Вороновского и возбуждение против него уголовного дела.

«Я (выскажу. — "Ъ") свое мнение не только как председатель. Я говорю, что для меня это просто стыд и позор очередной»,— заявил господин Аршба (цитата по Telegram-каналу «Вы слушали маяк»).

Господин Аршба также передал журналистам слова самого Анатолия Вороновского. Тот заявил, что считает происходящее разбирательство постыдным для себя, «пятном» на Госдуме и партии, и будет стараться доказать свою невиновность.

По данным «Ъ», Анатолия Вороновского подозревают в получении взятки на сумму 25 млн руб. 31 октября в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение депутата неприкосновенности.

Анатолий Вороновский избрался в Госдуму в 2021 году — по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края. С 2017 по 2020 год он занимал в регионе должность заместителя губернатора. Депутат входит в думский комитет по транспорту.

Первым и последним на данный момент членом ЕР, которого лишили депутатской неприкосновенности, был Николай Герасименко. Статус был снят с него в связи с административным правонарушением — он попал в ДТП.

Степан Мельчаков