Как стало известно “Ъ”, депутат Госдумы от Краснодарского края Анатолий Вороновский ничего не знал о претензиях к нему прокуратуры до того момента, как на сайте парламента появилась информация о возможном лишении его неприкосновенности по инициативе генпрокурора РФ Александра Гуцана. Представление надзорного ведомства направлено в думскую комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Государственная дума рассмотрит представление генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата от Краснодарского края Анатолия Вороновского. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил официальный сайт российского парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документы для предварительного рассмотрения в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. Информация об обращении генпрокурора также разослана всем депутатам Госдумы.

Депутат Анатолий Вороновский сообщил “Ъ”, что получил известие об обращении генпрокурора так же, как и все, то есть из публикаций на сайте Думы.

«Виноватым себя ни в чем не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чем дело. Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить. Каких-либо претензий о достоверности сведений, внесенных мною в декларации о доходах, со стороны контролирующих структур не было»,— подчеркнул Анатолий Вороновский.

Какого рода претензии возникли у надзора к депутату-единороссу, в прокуратуре не уточняют. Лишение депутата неприкосновенности может предшествовать уголовному или административному производству. Федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» гласит, что сенатор и депутат не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности без согласия соответствующей палаты Федерального собрания.

Анатолий Вороновский — депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия». Избран в 2021 году по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Начал карьеру в вооруженных силах РФ, служил в налоговой полиции. В 2005 году был избран главой города Усть-Лабинска, в 2016 году стал министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, в 2017-м — заместителем главы администрации региона по вопросам развития транспорта.

Анна Перова, Краснодар