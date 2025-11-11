Спрос на отдых в Краснодаре в новогодние праздники увеличился на 40%

Туристический спрос среди жителей России на отдых в Краснодаре в период новогодних каникул увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным драйвером роста стал открытый в сентябре этого года местный аэропорт. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Спрос на отдых в новогодний период в Геленджике среди жителей России увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По словам господина Мкртчяна, Краснодар и Геленджик «оттягивают» туристов из Сочи, из-за чего там отмечается рост спроса лишь на 7,5% по сравнению с прошлым годом.

Больше всего интерес к отдыху на территории Краснодарского края в новогоднее время проявляют жители Москвы. Как отмечает Алексан Мкртчян, за второе место борются Санкт-Петербург и Ростовская область. Бронируют отдых также жители Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и регионов СКФО.

«Видим рост по Анапе, пока небольшой плюс 15-17%. Это позволяет нам с оптимизмом судить о том, что летом 2026 года будет большой рост по сравнению с летом этого года», — заявил господин Мкртчян.

Он также отметил, что в следующем году Роспотребнадзор может открыть для купания пляжи Анапы.