В воронежском Павловске возведут очистные за 2,3 млрд рублей

Администрация Павловского района Воронежской области объявила конкурс на строительство новых очистных сооружений. Начальная стоимость контракта — 2,32 млрд руб. Окончание подачи заявок — 29 октября, итоги аукциона подведут 1 ноября. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Подрядчик должен разработать проект и построить объект до конца апреля 2028 года. Существующие очистные сооружения в Павловске изношены более чем на 80%.

Новый объект разместят на участке площадью 106,2 тыс. кв. м в западной части города, говорится в документации, подготовленной воронежским «Проектинжинирингом». Планируется реконструкция гаража, лаборатории и производственного корпуса. Остальные здания будут демонтированы после ввода в эксплуатацию новых сооружений. Для нового объекта мощностью 11,2 куб. м в сутки проложат 1,2 км канализационных сетей.

В августе региону на федеральном уровне одобрили заявку на 2,5 млрд руб. в виде инфраструктурного бюджетного кредита. Средства планировалось направить на строительство очистных сооружений в Павловске. Проект получил положительные заключения Минстроя, Минфина, Минэкономразвития и ДОМ.PФ. Планируется, что проект позволит улучшить качество водоотведения для 21 тыс. жителей и предприятия ООО «Агроэко-Юг» (входит в ГК «Агроэко» Владимира Маслова). Последнее инвестирует в проект свыше 20% его стоимости.

Анна Швечикова