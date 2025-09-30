Лыжероллерную трассу в Воронежской области построит местный «Дон-строй»

МКУ «Центр развития физкультуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района» заключило с местным ООО «Дон-строй» контракт на строительство лыжероллерной трассы в Воронежской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену в 136,9 млн руб. До 15 ноября 2026 года ей предстоит построить трассу и трибуны с навесом на 50 зрителей, создать площадку для сдачи нормативов ГТО, возвести блок для судей, санузел и раздевалки, а также провести электричество, благоустроить и озеленить территорию. Гарантийный срок — пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» было зарегистрировано в августе 2010 года в воронежском Павловске для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и владельцем является Владимир Калинин. Он также выступает учредителем местного ООО «Управляющая компания "Дон"» и руководителем воронежского ООО «Донстрой» (принадлежит Ксении Калининой) с аналогичным видом деятельности. По итогам 2024 года «Дон-строй» получил выручку 1,5 млрд руб. и чистую прибыль 20 млн руб. С июля 2011 года компания выиграла 342 госконтракта на 11 млрд руб. в сумме.

В начале сентября «Дон-строй» получил контракт на благоустройство павловского Центрального парка за 35 млн руб.

Кабира Гасанова