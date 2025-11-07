Британия сняла санкции с президента Сирии

Великобритания сняла санкции с президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. Это следует из документа британского Минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ахмед аш-Шараа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Аналогичное решение накануне принял Совбез ООН. Резолюцию подготовили США. За нее проголосовали 14 членов Совбеза ООН из 15, включая Россию. Китай воздержался. Представитель Еврокомиссии сообщил на брифинге, что ЕС снимет с Ахмеда аш-Шараа санкции в кратчайшие сроки, передает Reuters.

Меры приняты в преддверии встречи Ахмеда аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться 10 ноября в Белом доме, пишет Reuters.

В октябре Британия исключила из списка террористических организаций группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), которая пришла к власти в Сирии в декабре 2024 года. Решение было направлено на развитие сотрудничества с новым руководством страны, заявляли британские власти. Ранее Лондон снял санкции с некоторых разведслужб, СМИ и министерств Сирии.