Вашингтон вьет гнездо в Дамаске

В ночь на пятницу, 7 ноября, Совет Безопасности (СБ) ООН проголосовал за резолюцию США о снятии санкций с лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, введенных почти десять лет назад за террористическую деятельность. Решение было принято за несколько дней до того, как глава сирийского государства должен прибыть в США для переговоров с президентом Дональдом Трампом. Одной из основных тем встречи, как ожидается, будет проект соглашения в сфере безопасности между Сирией и Израилем. США, которые выступают главным посредником в этом процессе, даже готовы разместить своих военнослужащих в окрестностях сирийской столицы для наблюдения за соблюдением условий потенциальных договоренностей.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сирии Ахмед аш-Шараа

За снятие санкций с Ахмеда аш-Шараа и его министра внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба СБ ООН проголосовал в ночь на пятницу. Резолюция, подготовленная США, получила одобрение 14 стран, входящих в состав органа. Воздержался только Китай. Американский постпред при ООН Майк Уолц назвал голосование «сильным политическим сигналом», указывающим на то, что Сирия вступает в новую эпоху. Он, в частности, отметил, что переходное правительство Арабской Республики сейчас «упорно работает над выполнением своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, по уничтожению остатков химического оружия и по содействию региональной безопасности и стабильности, а также инклюзивному политическому процессу».

Аш-Шараа и его ближайший соратник находились в санкционном листе ООН с 2014 года. Эти рестрикции связаны с их участием в глобальных джихадистских организациях, которые во время активной фазы гражданского вооруженного конфликта пытались сформировать в Сирии собственный форпост. Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), которую до захвата власти в Сирии возглавлял господин аш-Шараа, в свое время выросла из сирийского крыла «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена). В связи с этим бывший полевой командир, возглавивший Сирию на переходный период, нуждался в качественной корректировке имиджа.

Решение о снятии санкций с господина аш-Шараа было принято за несколько дней до его планирующейся встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Несмотря на то что в сентябре бывший полевой командир уже посещал США для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, запланированные контакты в Вашингтоне станут первым визитом главы сирийского государства в Белый дом почти за 80 лет. Пресс-служба американского президента охарактеризовала готовящийся прием как элемент дипломатической кампании господина Трампа по содействию миру во всем мире.

Вашингтон полагает, что сейчас сирийское руководство нуждается в шансе на стабилизацию после смены власти, положившей конец десятилетиям политического доминирования семьи Асад.

Впрочем, интерес США к сирийскому досье сопряжен с определенными требованиями. В последние месяцы администрация господина Трампа склоняет Дамаск к заключению усеченного соглашения в сфере безопасности с израильским руководством, которое де-факто превратит южные районы Сирии, граничащие с еврейском государством, в демилитаризованную зону, свободную от присутствия лояльных Дамаску формирований и тяжелых вооружений. Это, в свою очередь, должно снизить интерес правительства премьера Биньямина Нетаньяху к использованию силовых сценариев на территории соседней страны.

При этом, для того чтобы проконтролировать соблюдение задуманного соглашения, США планируют разместить свой воинский контингент на авиабазе к югу от Дамаска, рассказали агентству Reuters шесть осведомленных источников. По их словам, Вашингтон хочет разместить на объекте свой военный персонал и технику, для того чтобы мониторить «режим тишины» между двумя странами, которые формально до сих пор находятся в состоянии войны. Это может ознаменовать исторический сдвиг в параметрах американского присутствия в Сирии. В течение десяти лет американские силы в одностороннем порядке размещались только в северо-восточных и юго-восточных районах Арабской Республики, неподконтрольных центральному правительству.

Нынешние планы по размещению американского контингента официально согласованы с правительством переходного периода Сирии, уточняют собеседники Reuters.

По их словам, эта тема поднималась во время состоявшегося 12 сентября визита в Дамаск командующего Центральным командованием ВС США адмирала Брэда Купера.

Дело остается за формальным подписанием сделки между правительством господина Нетаньяху и администрацией в Дамаске. Ключевым предметом споров между сторонами, по словам инсайдеров, пока остается статус Голанских высот, контролируемых еврейским государством с 1967 года. Сирия, которая не признает израильского суверенитета над горным массивом, не допускает вероятности уступок по поводу этой территории. Неуступчивость в этом вопросе демонстрирует и правительство господина Нетаньяху. В этой ситуации США придется искать компромиссный вариант соглашения между соседними странами, который, возможно, просто не будет включать в себя конфликтные темы.

Нил Кербелов