Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вашингтон вьет гнездо в Дамаске

Сирийского лидера убеждают быть лояльнее к Израилю

В ночь на пятницу, 7 ноября, Совет Безопасности (СБ) ООН проголосовал за резолюцию США о снятии санкций с лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, введенных почти десять лет назад за террористическую деятельность. Решение было принято за несколько дней до того, как глава сирийского государства должен прибыть в США для переговоров с президентом Дональдом Трампом. Одной из основных тем встречи, как ожидается, будет проект соглашения в сфере безопасности между Сирией и Израилем. США, которые выступают главным посредником в этом процессе, даже готовы разместить своих военнослужащих в окрестностях сирийской столицы для наблюдения за соблюдением условий потенциальных договоренностей.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За снятие санкций с Ахмеда аш-Шараа и его министра внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба СБ ООН проголосовал в ночь на пятницу. Резолюция, подготовленная США, получила одобрение 14 стран, входящих в состав органа. Воздержался только Китай. Американский постпред при ООН Майк Уолц назвал голосование «сильным политическим сигналом», указывающим на то, что Сирия вступает в новую эпоху. Он, в частности, отметил, что переходное правительство Арабской Республики сейчас «упорно работает над выполнением своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, по уничтожению остатков химического оружия и по содействию региональной безопасности и стабильности, а также инклюзивному политическому процессу».

Аш-Шараа и его ближайший соратник находились в санкционном листе ООН с 2014 года. Эти рестрикции связаны с их участием в глобальных джихадистских организациях, которые во время активной фазы гражданского вооруженного конфликта пытались сформировать в Сирии собственный форпост. Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), которую до захвата власти в Сирии возглавлял господин аш-Шараа, в свое время выросла из сирийского крыла «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена). В связи с этим бывший полевой командир, возглавивший Сирию на переходный период, нуждался в качественной корректировке имиджа.

Решение о снятии санкций с господина аш-Шараа было принято за несколько дней до его планирующейся встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Несмотря на то что в сентябре бывший полевой командир уже посещал США для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, запланированные контакты в Вашингтоне станут первым визитом главы сирийского государства в Белый дом почти за 80 лет. Пресс-служба американского президента охарактеризовала готовящийся прием как элемент дипломатической кампании господина Трампа по содействию миру во всем мире.

Вашингтон полагает, что сейчас сирийское руководство нуждается в шансе на стабилизацию после смены власти, положившей конец десятилетиям политического доминирования семьи Асад.

Впрочем, интерес США к сирийскому досье сопряжен с определенными требованиями. В последние месяцы администрация господина Трампа склоняет Дамаск к заключению усеченного соглашения в сфере безопасности с израильским руководством, которое де-факто превратит южные районы Сирии, граничащие с еврейском государством, в демилитаризованную зону, свободную от присутствия лояльных Дамаску формирований и тяжелых вооружений. Это, в свою очередь, должно снизить интерес правительства премьера Биньямина Нетаньяху к использованию силовых сценариев на территории соседней страны.

Власти Израиля требуют от Дамаска создания бесполетной зоны

При этом, для того чтобы проконтролировать соблюдение задуманного соглашения, США планируют разместить свой воинский контингент на авиабазе к югу от Дамаска, рассказали агентству Reuters шесть осведомленных источников. По их словам, Вашингтон хочет разместить на объекте свой военный персонал и технику, для того чтобы мониторить «режим тишины» между двумя странами, которые формально до сих пор находятся в состоянии войны. Это может ознаменовать исторический сдвиг в параметрах американского присутствия в Сирии. В течение десяти лет американские силы в одностороннем порядке размещались только в северо-восточных и юго-восточных районах Арабской Республики, неподконтрольных центральному правительству.

Нынешние планы по размещению американского контингента официально согласованы с правительством переходного периода Сирии, уточняют собеседники Reuters.

По их словам, эта тема поднималась во время состоявшегося 12 сентября визита в Дамаск командующего Центральным командованием ВС США адмирала Брэда Купера.

Дело остается за формальным подписанием сделки между правительством господина Нетаньяху и администрацией в Дамаске. Ключевым предметом споров между сторонами, по словам инсайдеров, пока остается статус Голанских высот, контролируемых еврейским государством с 1967 года. Сирия, которая не признает израильского суверенитета над горным массивом, не допускает вероятности уступок по поводу этой территории. Неуступчивость в этом вопросе демонстрирует и правительство господина Нетаньяху. В этой ситуации США придется искать компромиссный вариант соглашения между соседними странами, который, возможно, просто не будет включать в себя конфликтные темы.

Нил Кербелов

Новости компаний Все