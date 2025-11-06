Совбез ООН снял санкции с временного президента Сирии

Совет безопасности Организации Объединенных Наций снял санкции с президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба.

Резолюцию подготовили США. За нее проголосовали 14 членов Совбеза ООН, включая Россию, из 15. Китай от голосования воздержался.

Как пишет Reuters, 10 ноября Ахмед аш-Шараа должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Санкции Совбеза ООН включали в себя запрет на поездки и заморозку активов.

Санкции Совбеза ООН действовали в отношении участников группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в РФ), в которой состоял Ахмед аш-Шараа. В декабре 2024 году к власти в Сирии пришли повстанцы.