Губернии приспосабливают к вложениям

Проект Минэкономики, законодательно закрепляющий элементы региональной и муниципальной инфраструктуры для «приземления» разработанного в 2021 году регионального инвестстандарта, одобрен 10 ноября правкомиссией по законопроектной деятельности в доработанном виде, сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства. Кроме уточнения описаний исполнительных механизмов развития инвестдеятельности в регионах и муниципалитетах документ вводит мониторинг реализации таких мер и понятие инвестпрофиля муниципалитета. Необходимость в поправках возникла в связи с отсутствием на региональном уровне оснований для качественного внедрения инвестстандарта субъектами РФ: хотя формально все регионы такие стандарты разработали, рабочим инструментом для улучшения инвестклимата они стали далеко не везде.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила доработанный проект поправок к закону «Об инвестиционной деятельности в РФ» (есть у “Ъ”), его готовят для внесения в Госдуму, сообщили в Минэкономики. Главная идея, прописанная в опубликованной еще осенью 2024 года первой версии документа, сохранена — это законодательное закрепление элементов инфраструктуры регионального инвестиционного стандарта (системы сопровождения инвестпроектов) за счет наделения региональных властей полномочиями по созданию механизмов управления инвестклиматом (см. “Ъ” от 22 октября 2024 года). «Законопроект не меняет саму систему, а закрепляет ее на федеральном уровне»,— подчеркивают в ведомстве.

Доработки же, на условии которых законопроект был одобрен, касаются, в частности, переноса в ведение субъектов РФ изначально возложенных на губернаторов полномочий по утверждению инвестиционных деклараций регионов, кураторству инвесткомитетов, а также исключения из первоначальной версии пунктов о проведении регионами экспертизы инвестпроектов и выпуска ими облигационных займов (вероятно, вследствие борьбы Минфина с «забалансовыми» долгами субъектов РФ). Возможным остается лишь предоставление целевых займов в соответствии с региональным законодательством. При этом, как подчеркивают в Минэкономики, закрепляемые документом «единые принципы и инструменты взаимодействия власти и бизнеса» реализуются «при сохранении координирующей роли» губернаторов.

Сам по себе региональный инвестиционный стандарт, напомним,— инициатива 2021 года тогда первого вице-премьера Андрея Белоусова по созданию в РФ единой инвестиционной среды и унификации правил ведения инвестиционной деятельности в регионах (см. “Ъ” от 6 апреля 2021 года). К 2024 году его внедрили все субъекты РФ — это дало им право предоставлять компаниям инвестиционные налоговые вычеты (см. “Ъ” от 7 ноября 2022 года). Система поддержки инвестиций включает в себя составление деклараций об инвестиционных намерениях региона, свода инвестиционных правил, инвестиционной карты, реестра проектов, создание агентства инвестиционного развития для сопровождения инициатив и инвесткомитета для рассмотрения не урегулированных агентством в досудебном порядке споров при реализации инвестпроектов.

Законодательного подкрепления, однако, все эти элементы инвестиционной инфраструктуры пока что не имеют: первоначальная редакция проекта, которым предполагалось ее закрепить, была не вполне гармонизирована с распределением полномочий между уровнями власти. Одобренный вчера на правкомиссии законопроект не только решает эту проблему, но также вводит мониторинг исполнения мер по созданию благоприятной инвестсреды и понятие инвестпрофиля и для муниципалитетов. Необходимость в этом возникла в связи с декларативным характером выполнения предписанных региональным инвестиционным стандартом действий. Так, если в части регионов инвестдекларации действительно стали рабочим инструментом, то в других оказались просто «бумагой», говорил в 2023 году господин Белоусов (см. “Ъ” от 16 октября 2023 года).

Полина Попова