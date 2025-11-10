На удачу не занимать

Правительство поддержало идею запретить использование кредитных и корпоративных карт, а также заемных средств ИП для дистанционных ставок в букмекерских конторах. Сами букмекеры сомневаются в эффективности такой меры, ссылаясь на возможность обналичивания кредитных средств, например, путем перевода денег на дебетовые карты, и технические сложности с идентификацией самого типа карты.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 ноября рассмотрела поправки в законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Согласно предложенным изменениям, для организаторов азартных игр — букмекерских контор и тотализаторов — планируется ввести запрет на дистанционный прием ставок с использованием кредитных и корпоративных карт. Под ограничение также подпадут средства со счетов индивидуальных предпринимателей, если они являются заемными. Кроме того, на рассмотрении находился вопрос о запрете переводов с дебетовых карт за счет средств овердрафта.

Речь о законопроекте, внесенном в Госдуму в сентябре 2024 года сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Его основной целью была защита граждан от финансовых рисков, связанных с азартными играми, через ограничение использования для ставок заемных средств.

Сенатор Андрей Кутепов не стал комментировать предложенные изменения, сославшись на отсутствие официального заключения правительства. По данным на 1 июля 2025 года, доля кредитных карт, используемых для обычных платежей, составляет 13,5% от всех используемых карт, говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Он уточняет, что в игорном бизнесе пропорции могут быть сопоставимыми, если учитывать также оплаты наличными и через СБП. При этом объем платежей по корпоративным картам за все товары и услуги более чем в 30 раз меньше, чем объем оплат с помощью карт физических лиц. По мнению эксперта, это подтверждает, что потенциальные ограничения для букмекерского сектора окажутся статистически незначительными для бизнеса в целом, но могут сыграть важную защитную роль для финансов граждан.

1,7 триллиона рублей составила выручка десяти крупнейших российских букмекеров по итогам 2024 года, по собственным данным компаний

В то же время букмекерские конторы считают, что инициатива по запрету ставок с кредитных и корпоративных средств на практике неэффективна и практически неисполнима.

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов отмечает, что игроки без труда смогут обналичивать кредитные деньги или переводить их на дебетовые карты, что делает запрет бессмысленным. При этом он добавляет, что банк-эмитент не передает информацию о типе карты (кредитная/расчетная) при проведении операций, а определить это по номеру карты невозможно, так как один БИН может использоваться для разных типов карт. Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев подтверждает это, указывая, что доля кредитных карт в их платежах незначительна, а точным источником средств располагают только банки, что делает прямое влияние запрета ограниченным.

При необходимости пользователи легко перейдут на альтернативные способы пополнения.

Компании «Лига ставок», Winline и «Бетсити» отказались от комментариев.

Исполнительный директор «Первой СРО букмекеров» Олег Давыдов также указывает, что букмекеры и платежные системы не видят тип карты (кредитная или дебетовая), поэтому исполнить запрет физически невозможно. Если же этот недочет устранить, то сама инициатива не окажет существенного негативного влияния на бизнес, добавляет эксперт.

Регуляторы возвращаются к обсуждению инициативы на фоне общего ужесточения деятельности букмекеров. Так, 24 сентября Минфин анонсировал общее повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года, а в частности — также изменения в налогообложении для букмекеров. Для них предлагается ввести налог в 5% с суммы ставок и применять ставку налога на прибыль 25% (см. “Ъ” от 25 сентября), тогда как сейчас букмекеры платят налог на игорный бизнес в фиксированном размере, то есть в зависимости от региона присутствия.

