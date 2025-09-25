Налог прибыл

Букмекеры будут платить новый налог на игорный бизнес в размере 5% с каждой ставки и 25% налога на прибыль. Нынешнее положение компаний «не отражает масштабов их оборотов и не учитывает реальный финансовый результат деятельности», считают в Минфине. Букмекеры же предупреждают, что такое повышение вместе с ростом целевых отчислений на спорт обернется увеличением нелегального сектора рынка, который уже достиг 40% и приведет к сокращению инвестиций компаний легальных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

24 сентября Минфин объявил, что с 1 января 2026 года ставка НДС в России будет увеличена до 22% с 20% «для нужд обороны и безопасности». Также в бюджетном пакете министерства предложены изменения налогообложения букмекеров: для них вводится налог в 5% от принятых ставок и также устанавливается обязанность уплаты налога на прибыль по ставке 25%. Сейчас букмекеры платят налог на игорный бизнес в фиксированном размере (ставка зависит от региона). Это «не отражает масштабов их оборотов и не учитывает реальный финансовый результат деятельности», указывает в проекте Минфин. “Ъ” направил запросы в Единый регулятор азартных игр и Минфин.

Опрошенные “Ъ” букмекеры говорят, что нагрузка на их бизнес существенно вырастет. «Предложенный налог в 5% на принятые ставки может привести к полному исчезновению легальной букмекерской отрасли в России»,— говорит президент «Лиги ставок» Юрий Красовский. По его словам, маржа легальных букмекеров составляет 5–8%, а налог в 5% и повышение с 1 января 2026 года целевых отчислений с 2% до 2,25% «совокупно вынудят большинство букмекеров работать в минус, и это не учитывая комиссию Единого центра учета переводов ставок». Он также напоминает, что «в настоящее время черный рынок уже занимает до 40% отрасли».

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев говорит, что в результате повышения налоговых отчислений букмекеры смогут меньше поддерживать спортивные федерации: «В данном случае речь идет о двойной нагрузке — сохранении действующих целевых отчислений и одновременном введении новых налогов. Это создаст необходимость пересмотра текущих приоритетов, в том числе участия в государственных спортивных проектах». По его словам, налоговые нововведения потребуют пересмотра бизнес-модели букмекеров.

Выручка десяти крупнейших российских букмекеров — «Фонбет», Winline, BetBoom, «Лига ставок» и др.— по итогам 2024 года выросла на 43%, до 1,7 трлн руб., писал РБК. Всего ставки на спорт сделали 6 млн человек.

При этом участникам рынка непонятны параметры новых сборов. «Что значит введение налога в 5% от принятых ставок и как это увязывается с целевыми отчислениями на развитие спорта, которые мы платим?» — говорит гендиректор Fonbet Александр Парамонов. Фактически сумма отчислений вырастет «сразу более чем в три раза, до 7,25%». «Если бизнес отдает пятипроцентный налог на ставки, 2,25% от ставок в виде целевых отчислений — это уже составляет более 80% валового дохода. Взымать 25% налога на прибыль будет просто не с чего — мы уверены, что индустрия уйдет в минус и будет самоликвидироваться постепенно, уходя в тень»,— опасается господин Парамонов. Он также предупреждает, что компания «будет вынуждена пересмотреть или отказаться от большой части спонсорских, социальных и благотворительных инициатив и контрактов» и уже планирует сократить инвестиции в следующем году более чем на 70%.

Шеф-редактор «РБ Бизнес» Борис Губкин называет повышение налоговой нагрузки на букмекеров «резкой»: «Момент для такого изменения регулирования выбран не самый удачный: отрасль сейчас переходит из стадии активного роста к стагнации. Видимых точек роста для рынка больше нет». Он добавляет, что в Минфине поясняют, что букмекеры имеют «традиционно высокие обороты и низкую налоговую отдачу, но забывают упомянуть объемы де-юре неналоговых платежей в виде целевых отчислений, направляемых на развитие спорта — без какой-либо рекламы и спонсорства». В этом году прогнозный объем этих отчислений составит 37 млрд руб., добавляет он. Повышение налогов для букмекеров может «существенно ухудшить» положение отрасли, говорит господин Губкин: «Начнется все ожидаемо со спонсорской активности и только потом дойдет до рекламы».

Алексей Жабин, Варвара Полонская