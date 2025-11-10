Оператор Sea Bridge обеспечил российских пассажиров парома авиабилетами в Сочи

Компания-оператор Sea Bridge компенсировала российским пассажирам стоимость билетов на паром и обеспечила их авиабилетами в Сочи после того, как судно не получило разрешение на заход в российский порт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя обслуживающей рейс турецкой агентской компании Liderline Мустафу Чакыра.

Паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи 5 ноября, однако не смог войти в российский порт и развернулся. Все расходы по перелету пассажиров взяла на себя компания-оператор.

Мустафа Чакыр также заявил, что все пассажиры покинули судно и сошли на берег.

«Ъ-Кубань» писал, что паром Seabridge с 20 пассажирами на борту не получил разрешение от ФСБ на заход в порт Сочи и был вынужден вернуться в Трабзон. Отказ связан с неготовностью портовой и городской инфраструктуры к приему иностранных грузопассажирских судов.

Алина Зорина