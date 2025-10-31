Генпрокурор Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата Вороновского

В Государственную думу (ГД) поступило представление генерального прокурора России Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского («Единая Россия»), сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский

Документы переданы, согласно думскому регламенту, в комиссию ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Остальных парламентариев ознакомят с представлением генпрокурора.

Анатолий Вороновский избран по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края. Он входит в думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее депутат занимал должность замгубернатора Краснодарского края.

В ноябре 2021 года Госдума лишила неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина после того, как он был задержан полицией с тушей лося в багажнике автомобиля. В апреле 2022 года господина Рашкина приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте.

По закону, для возбуждения в отношении депутата уголовного дела (или дела об административном правонарушении) Госдума должна прежде лишить его неприкосновенности.

Степан Мельчаков