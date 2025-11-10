Китай отменил сборы для американских судов по торговому перемирию

Министерство транспорта Китая отложило на год введение дополнительных сборов для американских судов, заходящих в китайские порты. Это ответ на аналогичное решение властей США.

В апреле США ввели сборы для китайских судов, заходящих в местные порты. Они налагались на суда, принадлежащие китайским компаниям или построенные в КНР. В октябре аналогичные сборы для американских судов ввел Китай. Однако в условиях торгового перемирия после встречи лидеров двух стран в Южной Корее в конце октября власти США приняли решение приостановить взимание сборов на год. Теперь КНР в ответ тоже приостановила введение таких сборов.

Также стороны приостановили расследования против судостроительных отраслей друг друга. США подозревали Китай в том, что, поддерживая собственное судостроение, он использует нечестные и неконкурентные способы. В ответ похожее расследование начали и в КНР. Теперь Офис торгового представителя США объявил о приостановке расследования на год, а вскоре последовало и аналогичное заявление Министерства транспорта Китая.

Почему договоренности США и Китая выглядят скорее как перемирие, а не мир — в материале «Ъ» «Ничья в торговой войне».

Яна Рождественская