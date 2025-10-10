Китай вводит ответные портовые сборы для американских грузовых судов

Министерство транспорта КНР объявило, что с 14 октября американские грузовые суда, заходящие в китайские порты, будут облагаться дополнительным сбором. Это касается как судов, принадлежащих или управляемых американскими компаниями, так и тех, которые идут под американским флагом или были построены в США. В министерстве заявили, что эта мера стала ответом на повышение сборов для китайских судов, заходящих в американские порты. С 14 октября китайские суда — принадлежащие или управляемые компаниями из КНР или построенные там — должны будут платить дополнительные портовые сборы в американских портах.

Cбор на каждую тонну груза составит $80. Для судов, построенных в КНР, сборы будут ниже. С 2028 года сборы планируется ежегодно повышать. Как пишет Reuters со ссылкой на подсчеты аналитиков, для крупных судов, перевозящих более 10 тыс. контейнеров, такие сборы могут достигать $1 млн. Китай вводит сбор в размере $56 за тонну с повышением примерно до $90 за тонну в 2026 году и до $157 за тонну в 2028-м. Аналитики отмечают, что американские портовые сборы сильнее повлияют на мировую торговлю, чем китайские, потому что Китай является мировым лидером по судостроению, там ежегодно производится более 1 тыс. судов.

Яна Рождественская