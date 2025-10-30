Ничья в торговой войне

Торговая сделка США и Китая, контуры которой обозначены по итогам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, представляются аналитикам не как победа одной из сторон, а как серия взаимных уступок. Это не только снижение пошлин Вашингтоном, но и готовность США заметно ослабить контроль за поставками полупроводников, а с китайского стороны — за экспортом редкоземельных металлов. Хотя деэскалация торгового конфликта критически важна для устойчивого роста обеих экономик, в прочности договоренностей с учетом накопленных претензий стран друг к другу аналитики не уверены.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября провели первые очные переговоры с 2019 года. Обе стороны признали их успешными: лидерам удалось согласовать параметры торговой сделки. Напомним, пакет договоренностей готовился переговорщиками из Китая и Штатов все последние недели — главы государств эти предложения приняли.

Среди условий заключенной сделки — снижение пошлин в отношении Китая на 10%: эффективная тарифная ставка теперь будет составлять 47%. В ING отмечают, что сокращение тарифов для КНР с учетом сохранения их для части других крупных партнеров (в том числе стран ЕС) может повысить конкурентоспособность китайских экспортеров. Впрочем, как напоминают аналитики Capital Economics, даже при действующих пошлинах китайский экспорт не «просел» — переориентация поставок, по всей видимости, будет лишь набирать обороты, а сокращение тарифной ставки не окажет на это заметного влияния.

Готовы США и на другие уступки — в частности, снять ограничения на поставки продукции некоторых китайских компаний в Штаты, а также заметно ослабить контроль за экспортом полупроводников в КНР.

Взамен Вашингтон ждет среди прочего наращивания Китаем закупок сои. Для ее американских поставщиков китайский рынок остается одним из ключевых (на него приходится более половины экспорта, см. “Ъ” от 18 августа). Пекин при этом еще с первого президентского срока Дональда Трампа диверсифицирует импорт сои — судя по поступающим данным, запасы в стране (товар закуплен в том числе у Бразилии) уже заметно превышают потребности.

Главной же уступкой КНР, вероятно, станет, как сказано, «беспрепятственный» экспорт редкоземельных элементов — контроль за такими поставками снимается на год. Китай, напомним, доминирует на рынке редкоземельных металлов, производя более 90% от их общемирового объема (см. “Ъ” от 3 октября) — спрос на металлы остается высоким, они необходимы в самых разных областях, в том числе энергетике и микроэлектронике. Именно поэтому экспортный контроль за их поставками и ужесточение правил выдачи соответствующих лицензий оказались крайне чувствительными ограничениями для американских производителей (см. “Ъ” от 13 мая и 13 октября).

С учетом многочисленных взаимных уступок сложно сказать, кто из сторон приобретет от торговой сделки больше: многое зависит от того, как скоро конкретные меры вступят в силу и насколько полно будут реализованы обещания, отмечают аналитики.

Предполагается, что общее соглашение сроком на год будет подписано в ближайшее время. Предыдущие торговые сделки заключались максимум на трехмесячный срок. Новый формат может снизить риск неожиданной эскалации конфликта.

Эксперты считают, что опыт открытого торгового противостояния обернулся негативными последствиями для обеих сторон — и возвращение к тарифной гонке в связи с этим видится маловероятным. Впрочем, и уверенности в устойчивости нынешней конструкции у экспертов нет. Так, в Trading Economics и ING напоминают, что в среднесрочной перспективе стратегическая конкуренция между экономиками будет лишь усиливаться, а понимание рычагов давления друг на друга делает возможным оперативное разворачивание чувствительных для оппонента мер.

Кристина Боровикова