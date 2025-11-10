Импорт хурмы на Кубань увеличился в 7,5 раза

Импорт хурмы в Краснодарский край с начала 2025 года увеличился в 7,5 раза. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала 2025 года на территорию региона импортировали 1,7 тыс. т хурмы, в 2024 году импорт составлял 226,2 т. Продукцию привозят из Египта, Ирана, Сирии, Азербайджана, Израиля, Турции, Узбекистана и Кении.

По данным Россельхознадзора, также увеличился импорт киви — на 17,2%. В 2025 году в Краснодарский край привезли 725,2 т, а в 2024 году — 618,7 т. Продукцию поставляют те же страны.

Алина Зорина