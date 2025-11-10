Краснодарца осудили на 15 лет по делу о сексуальном насилии над детьми

Краснодарский краевой суд вынес приговор 50-летнему жителю Краснодара, признав его виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, летом 2024 года осужденный, находясь в поселке Южный Динского района, совершил действия сексуального характера в присутствии детей, нарушив их право на половую неприкосновенность и нормальное нравственное развитие.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Вина подсудимого подтверждена совокупностью доказательств, исследованных в ходе процесса.

Кроме основного наказания, суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 15 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков