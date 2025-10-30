В Белгородской области задержали военнослужащего за убийство и изнасилование

Военные следователи задержали военнослужащего Алексея Кострикина по обвинению в убийстве человека в Белгородской области и изнасиловании его супруги (п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в октябре рядовой Кострикин в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа проник в дом и убил его владельца, после чего изнасиловал его супругу. Потом военнослужащему удалось скрыться. Его задержали через несколько часов.

«В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы»,— заключили в Следственном комитете.

Владимир Зоркий