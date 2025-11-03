Кострикина проверяют на причастность к новому убийству в Белгородской области

Следственный комитет проверяет рядового Алексея Кострикина на причастность к еще одному убийству в поселке Новая Таволжанка Белгородской области. Преступление совершено 3 ноября, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном органе.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства преступления.

По версии следствия, в октябре рядовой проник в дом в Новой Таволжанке и убил его владельца, после чего изнасиловал супругу хозяина. Фигуранту удалось скрыться, однако его задержали через несколько часов.

1 ноября губернатор Вячеслав Гладков заявил, что военнослужащий сбежал из-под стражи. Глава региона попросил региональное УМВД увеличить количество задействованных в поисках сотрудников. Он поручил главам Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского округов организовать взаимодействие бойцов самообороны и членов добровольных дружин с правоохранителями.

Юрий Голубь