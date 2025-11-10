По итогам октября медианная предлагаемая зарплата на Кубани составила 73,7 тысячи

В Краснодарском крае по итогам октября 2025 года медианная предлагаемая зарплата составила 73,7 тыс. руб., что на 14% выше уровня прошлого года и на 11% больше, чем в начале текущего. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Самые высокие доходы традиционно фиксируются в сфере высшего и среднего менеджмента — 125,8 тыс. руб. в среднем. Следом идут автобизнес (120 тыс. руб.), транспорт и логистика (110,4 тыс. руб.), сельское хозяйство (100,2 тыс. руб.) и добыча сырья (99,7 тыс. руб.).

Наибольший рост заработных плат по сравнению с прошлым годом отмечен в страховом секторе — плюс 23,9 тыс. руб. Существенно увеличились доходы также в транспорте и логистике (+21,5 тыс. руб.) и автобизнесе (+20 тыс. руб.). В управленческом сегменте рост составил 18,8 тыс. руб.

Среди профессий самые высокие предложения в октябре получили директор по информационным технологиям (425 тыс. руб.), водитель и руководитель группы разработки (по 210 тыс. руб.), коммерческий и финансовый директора (по 200 тыс. руб.), сварщик (188,4 тыс. руб.) и руководитель филиала (182,5 тыс. руб.).

Краснодарский край занял первое место в Южном федеральном округе по уровню средней предлагаемой зарплаты, опередив Ростовскую область (72,9 тыс. руб.), Волгоградскую (64,8 тыс. руб.), Астраханскую (64,4 тыс. руб.), Адыгею (60,2 тыс. руб.) и Калмыкию (54,9 тыс. руб.).

По оценке аналитиков, регион сохраняет позиции одного из ведущих экономических центров ЮФО. Рост доходов связывают с активным развитием ИТ-сектора, финансов, консалтинга и услуг, а также с высоким спросом на квалифицированных специалистов.

Вячеслав Рыжков