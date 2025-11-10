Ставрополье занимает 65 место в стране по уровню зарплат

Зарплаты на Северном Кавказе остаются одними из самых низких в России: Ставрополье заняло в рейтинге регионов лишь 65 место, а остальные республики СКФО расположились существенно ниже, свидетельствуют данные РИА Новости.

В Ставропольском крае лишь 1,7% работников получают зарплату выше 200 тыс. руб., тогда как 45,6% жителей заработали менее 45 тыс. руб. по итогам восьми месяцев 2025 года. Типичный диапазон зарплат в регионе составляет от 33 до 71 тыс. руб.

Среди республик Северного Кавказа результаты хуже: в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии 60,8% работников получают менее 45 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — 62,3%, в Дагестане — 66,5%, а в Ингушетии этот показатель достигает 77,1%. Доля работников с окладами выше 200 тыс. руб. в остальных регионах СКФО не превышает 1%, а их зарплаты варьируются от 22 до 58 тыс. руб. Россия в целом демонстрирует среднюю начисленную зарплату 93 тыс. руб. за восемь месяцев текущего года с ростом на 13,6% к прошлому году.

Лидирует в рейтинге Чукотский автономный округ, где более 24% работников получают свыше 200 тыс. руб., а медианная зарплата превышает 171 тыс. руб. Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают второе и третье места с высокими показателями по числу высокооплачиваемых сотрудников.

Средняя зарплата в Ставропольском крае за первый квартал 2025 года колебалась около 60-67 тыс. руб., а по республикам СКФО значительно ниже — например, в Дагестане средний доход в июле не превысил 47 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — 50 тыс., в Чечне — около 43 тыс. руб. Общероссийский рост зарплат не обеспечил заметного выравнивания в данных регионах.

Станислав Маслаков