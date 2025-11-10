На Дону на долю IT приходится 30% рынка креативных индустрий

На рынке креативных индустрий Ростовской области доля IT занимает 30%. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные руководителя центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталия Зданевича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, помимо IT-сектора, на Дону активно развиваются урбанистика и гастрономия. Согласно среднестатистическим данным, книжное дело в регионе находится на значительно более высоком уровне, чем в среднем по стране.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с 2021 по 2024 годы количество компаний в сфере креативных индустрий в Ростовской области увеличилось на 15%. Более 70% из них— индивидуальные предприниматели.

Доля ИП в направлениях мода и арт-индустрия составляет 95%, исполнительских искусствах — 21%, культурном наследии — порядка 7%.

Наталья Белоштейн