В Ростовской области на 15% увеличилось число компаний в креативных индустриях
С 2021 по 2024 годы в Ростовской области количество компаний в сфере креативных индустрий увеличилось на 15%. Более 70% из них— индивидуальные предприниматели. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы министерства экономического развития Ростовской области.
По данным ведомства, доля ИП в направлениях мода и арт-индустрия составляет 95%, исполнительских искусствах — 21%, культурном наследии — порядка 7%.
Среди наиболее перспективных направлений выделяются исполнительское искусство, кулинария и дизайн. Также уверенно растут сегменты программного обеспечения, рекламы и пиара, архитектуры и урбанистики.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году в Ростовской области IT-компании сформировали около 50% прибыли креативных индустрий. 30% всей выручки креативным индустриям приносят региональные компании технологического сектора Дона. Примерно 40% специалистов отрасли работают именно в сфере информационных технологий.