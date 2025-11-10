Главные новости к утру 10 ноября

На рассмотрение правительства внесли инициативу о введении промышленного сбора в критически важных отраслях. Ожидается, что плательщиками нового сбора будут и импортеры соответствующей продукции, и внутренние производители.

Сенаторы США достигли двухпартийного соглашения, которое позволит прекратить шатдаун и возобновить работу американского правительства. Сенат проголосует за принятие этих договоренностей уже сегодня.

Прокуратура Республики Корея предъявила дополнительные обвинения бывшему президенту Юн Сок Ёлю. Ему вменяют злоупотребление властью и пособничество КНДР.

Россия и Индия ведут переговоры о гарантиях для индийских трудовых мигрантов, сообщает The Economic Times.

Гендиректор BBC Тим Дэйви и глава BBC News Дебора Тернесс ушли в отставку. Увольнения связаны со скандалом с отредактированной речью президента США Дональда Трампа.