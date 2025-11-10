Американские сенаторы договорились остановить шатдаун

Источники Politico и Fox News сообщили, что сенаторы США достигли двухпартийного соглашения, которое позволит прекратить шатдаун и возобновить работу американского правительства. Оно собрало достаточную поддержку среди демократов в Сенате, а республиканцы намерены его поддержать. Голосование о принятии этого соглашения пройдет в Сенате сегодня.

По данным Politico, документ станет основой для более широкого бюджетного плана, который включает финансирование Минсельхоза, Управления по контролю за продуктами и лекарствами, ведомства по делам ветеранов, военных строительных проектов и работы Конгресса на весь финансовый год. Остальные госструктуры получат временное финансирование до 30 января.

В обмен на прекращение шатдауна лидер большинства в Сенате Джон Тюн пообещал демократам провести в декабре голосование по продлению субсидий в рамках реформы здравоохранения Obamacare, срок действия которых истекает в конце года. Также это соглашение предусматривает восстановление на работе федеральных служащих, уволенных во время шатдауна, и выплату им компенсаций.

Шатдаун правительства США длится уже 39 дней. По подсчетам экономистов, он стоит США от $10 млрд до $30 млрд в неделю.