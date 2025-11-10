Правительство РФ определилось с введением сбора для промышленной продукции

Совместная инициатива Минпромторга РФ и Минфина РФ о введении нового платежа — промышленного сбора в критически важных отраслях, внесена на рассмотрение правительства. Нововведение, в случае его принятия, будет действовать с 1 сентября 2026 года в виде поправок к закону о промышленной политике, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в министерствах.

Ожидается, что плательщиками нового сбора будут и импортеры соответствующей продукции, и внутренние производители. Последние «могут получать отраслевые меры поддержки», но для этого будет необходимо «соответствовать критериям локализации». Промсбор будет распространен на товарные категории, где доля отечественных производителей невысока, а перечень попадающих под платеж видов продукции «правительство будет поэтапно расширять в течение нескольких лет». На первом этапе сбор коснется только готовой продукции.

Ставка платежа будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и зависеть от ее стоимости. Максимальный размер сбора не превысит 5 тыс. руб. Уточняется, что усредненная ставка сформирована таким образом, чтобы «не оказать существенную нагрузку на производителей и импортеров продукции». Средства от технологического сбора пойдут на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники.

Принятие сбора было анонсировано в июле на «правительственном часе» в Совете Федерации. Тогда глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что среди сегментов промышленности, которых может коснуться новый сбор, будет, радиоэлектронная промышленность и микроэлектроника. Мера необходима для достижения целей технологического суверенитета в условиях изоляции РФ от глобальной экономики.

Влад Никифоров