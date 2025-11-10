РФ и Индия ведут переговоры о гарантиях для индийских трудовых мигрантов

Министры труда России и Индии на встрече в Катаре на прошлой неделе обсудили вопросы сотрудничества. Готовится соглашение о предоставлении гарантий прав индийских трудовых мигрантов в РФ, сообщает The Economic Times. Издание полагает, что количество индийских работников в России в ближайшие годы значительно вырастет.

Рабочие из Индии на территории РФ задействованы преимущественно в строительном секторе и в текстильном производстве. Также растет спрос на специалистов в машиностроении и электронной промышленности, отмечает издание.

Соглашение может быть заключено во время визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели для встречи с премьером Нарендрой Моди. Владимир Путин ранее заявлял, что намерен посетить Индию в начале декабря. Индийские NDTV и News18 называли возможной датой поездки 5—6 декабря.

Квота на привлечение индийских работников в текущем году, по данным Минтруда РФ, составляет 71,8 тыс. человек, что составляет почти треть от общей квоты на иностранцев.

Эрнест Филипповский