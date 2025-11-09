Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи Трампа

Гендиректор BBC Тим Дэйви и глава BBC News Дебора Тернесс ушли в отставку. Это связано с обвинениями в некорректном редактировании речи президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор BBC Тим Дэйви

Тим Дэйви работал в BBC на протяжении 20 лет, пять из них — в должности гендиректора. «В целом BBC работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя всю ответственность»,— приводит BBC слова господина Дэйви.

«Продолжающаяся полемика вокруг передачи Panorama о президенте Трампе достигла той стадии, когда она наносит ущерб BBC»,— сказала Дебора Тернесс. Она взяла на себя ответственность за ошибку. При этом госпожа Тернесс отрицает обвинения в предвзятости в сторону BBC News.

Речь идет о передаче, которую BBC транслировала в октябре 2024 года. 3 ноября The Telegraph сообщила со ссылкой на внутренний документ BBC, что журналисты отредактировали речь Дональда Трампа так, что создается впечатление, будто он поощрял беспорядки в Капитолии в январе 2021 года. В Белом доме обвинили BBC в распространении фейковых новостей.