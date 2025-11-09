Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пятнадцатый тур

«Динамо» (М)—«Акрон» 1:2

Сергеев, 88 — Пестряков, 62; Лончар, 80

«Пари Нижний Новгород»—«Рубин» 0:0

«Динамо» (Мх)—ЦСКА 0:1

Глебов, 76

«Сочи»—«Ростов» 0:1

Щетинин, 40

«Крылья Советов»—«Зенит» 1:1

Костанца, 50 — Глушенков, 56

«Локомотив»—«Оренбург» 1:0

Комличенко, 72 (пен.)

«Ахмат»—«Спартак» 1:2

Мелкадзе, 59 — Солари, 36, 51

«Балтика»—«Краснодар» 1:1

Хиль, 5 — Сперцян, 3

Турнирная таблица

В Н П М O

1. «Краснодар» 10 3 2 28:9 33

2. ЦСКА 10 3 2 26:13 33

3. «Зенит» 8 6 1 29:12 30

4. «Локомотив» 8 6 1 31:19 30

5. «Балтика» 7 7 1 21:7 28

6. «Спартак» 7 4 4 24:21 25

7. «Рубин» 5 5 5 15:19 20

8. «Акрон» 4 6 5 18:20 18

9. «Ростов» 4 6 5 12:15 18

10. «Динамо» (М) 4 5 6 22:23 17

11. «Ахмат» 4 4 7 19:23 16

12. «Динамо» (Мх) 3 5 7 8:17 14

13. «Крылья Советов» 3 5 7 18:26 14

14. «Оренбург» 2 5 8 17:26 11

15. «Сочи» 2 2 11 12:34 8

16. «Нижний Новгород» 2 2 11 9:25 8

  Газета «Коммерсантъ» №206/П от 10.11.2025, стр. 12

