Пятнадцатый тур
«Динамо» (М)—«Акрон» 1:2
Сергеев, 88 — Пестряков, 62; Лончар, 80
«Пари Нижний Новгород»—«Рубин» 0:0
«Динамо» (Мх)—ЦСКА 0:1
Глебов, 76
«Сочи»—«Ростов» 0:1
Щетинин, 40
«Крылья Советов»—«Зенит» 1:1
Костанца, 50 — Глушенков, 56
«Локомотив»—«Оренбург» 1:0
Комличенко, 72 (пен.)
«Ахмат»—«Спартак» 1:2
Мелкадзе, 59 — Солари, 36, 51
«Балтика»—«Краснодар» 1:1
Хиль, 5 — Сперцян, 3
Турнирная таблица
В Н П М O
1. «Краснодар» 10 3 2 28:9 33
2. ЦСКА 10 3 2 26:13 33
3. «Зенит» 8 6 1 29:12 30
4. «Локомотив» 8 6 1 31:19 30
5. «Балтика» 7 7 1 21:7 28
6. «Спартак» 7 4 4 24:21 25
7. «Рубин» 5 5 5 15:19 20
8. «Акрон» 4 6 5 18:20 18
9. «Ростов» 4 6 5 12:15 18
10. «Динамо» (М) 4 5 6 22:23 17
11. «Ахмат» 4 4 7 19:23 16
12. «Динамо» (Мх) 3 5 7 8:17 14
13. «Крылья Советов» 3 5 7 18:26 14
14. «Оренбург» 2 5 8 17:26 11
15. «Сочи» 2 2 11 12:34 8
16. «Нижний Новгород» 2 2 11 9:25 8