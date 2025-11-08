«Динамо» бьют

В 15-м туре чемпионата России по футболу ЦСКА одолел махачкалинское «Динамо» — 1:0. Победа вывела армейцев на первое место, но теперь их турнирное положение будет зависеть от того, как сыграет «Краснодар». Тем временем «Акрон» преподнес сенсацию во встрече с московским «Динамо», которая завершилась со счетом 2:1 в его пользу.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Московское «Динамо» перед домашним матчем с «Акроном» не выигрывало четыре тура подряд, взяв в них лишь два очка. Правда, даже несмотря на все проблемы, в том числе кадровые из-за большого числа травмированных футболистов, на днях бело-голубые одержали обнадеживающую победу над «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России. Но, конечно, им очень нужен был положительный результат в чемпионате.

Динамовцы владели большим территориальным преимуществом, тем не менее практически не доводили свои позиционные атаки до ударов в створ. А вот тольяттинцы, построившие игру от обороны, в конце первого тайма имели очень хороший момент, который испортил Жилсон Беншимол откровенно плохим пасом на Максима Кузьмина, когда они вдвоем вышли на одного защитника. Хозяева ответили выпадом Ярослава Гладышева, и это было, по сути, все, что им удалось создать до перерыва, а нападающий пробил прямо в голкипера «Акрона» Виталия Гудиева.

Во втором тайме Гладышев еще размял Гудиева на стандарте, и вообще матч проходил по тому же сценарию, но на 62-й минуте гости повергли «Динамо» и особенно его главного тренера Валерия Карпина в шок, организовав голевую контратаку. Хетаг Хосонов вырезал передачу на ход Дмитрию Пестрякову, который уже в штрафной площади легко разобрался один в один с догнавшим его Александром Кутицким и вогнал мяч в сетку без шансов для вратаря Курбана Расулова. И хотя у москвичей еще оставалось достаточно времени на то, чтобы отыграться, они явно не знали, как это сделать.

Более того, на 80-й минуте их положение стало критическим. Центральный защитник бело-голубых Роберто Фернандес, прерывая подачу, угодил в своего одноклубника Рубенса, и от него мяч отскочил к полузащитнику тольяттинцев Стефану Лончару, который оказался абсолютно один перед Расуловым и не упустил такой счастливый случай увеличить счет.

Кажется, Карпин уже совсем не понимал, что происходит, а с трибун в его адрес даже раздался крик: «Валера, уходи!».

В концовке хозяева попытались вытащить игру, и на 88-й минуте Иван Сергеев подарил им надежду на спасение, запихнув мяч в ворота Гудиева после скидки Константина Тюкавина. При этом чуть ранее тот же Сергеев и Фернандес не использовали отличные моменты. Но больше «Акрон» не пропустил и победил 2:1, опередив столичное «Динамо» в турнирной таблице. Он поднялся на восьмое место с 18 очками, а команда Карпина, у которой по-прежнему 17 баллов, опустилась на девятое.

Борющийся за лидерство в премьер-лиге ЦСКА второй раз подряд на текущей неделе встретился в Каспийске с махачкалинским «Динамо».

Причем три дня назад в первом четвертьфинальном матче Кубка России он уступил 0:1. У армейцев снова отсутствовали травмированные Игорь Акинфеев, Мойзес и Матеус Алвес, вместе с тем сейчас их главный тренер Фабио Челестини обошелся и без экспериментов со стартовым составом. Впрочем, как и в кубковой встрече, гости столкнулись с большими трудностями и никак не могли подобраться к чужим воротам, увязнув в плотных слоях махачкалинской обороны.

В первом тайме у ЦСКА не было даже каких-то намеков на гол, хотя и динамовцы отметились лишь ударами в створ Гамида Агаларова и Мохаммаджавада Хоссейннеджада, которые не представляли особой опасности для голкипера Владислава Торопа. В кубковом противостоянии команды тоже не забили с игры, а победу подопечным Хасанби Биджиева принес точно исполненный пенальти. После перерыва армейцы усилили давление на штрафную хозяев, что привело к полноценному голевому моменту с участием Милана Гайича, но сербский защитник несильно покатил мяч, и вратарь Тимур Магомедов отбил его ногой. А потом яркий отрезок выдал Хоссейннеджад или просто Джавад, который дважды подряд выводил партнеров на удары с близкой дистанции. Особенно эффектно выглядел эпизод, когда перед пасом на Абдулпашу Джабраилова иранец накрутил Игоря Дивеева с Иваном Обляковым. Тогда москвичей выручил Гайич, затем Тороп прикрыл ближний угол от Сослана Кагермазова, а когда еще издали зарядил Мохамед Аззи, мяч задел штангу.

Однако на 75-й минуте гости провели разящую контратаку. Только вышедший на замену свежий Матия Попович умчался по правому флангу к воротам, вытянул на себя Магомедова и отдал передачу Кириллу Глебову, которому уже трудно было промахнуться в той ситуации. Дальше ЦСКА грамотно убивал время и отстоял победу 1:0, обогнав «Краснодар» и возглавив премьер-лигу с 33 очками. А бывшего лидера чемпионата в воскресенье, по всей видимости, ждет непростой матч на выезде с «Балтикой», которая находится на четвертом месте.

