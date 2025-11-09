Чемпион не покорил «Балтику»

Закончить первый круг нынешнего чемпионата России единоличным лидером победителю предыдущего первенства не позволил клуб, ставший открытием сезона. «Балтика» в 15-м туре сыграла на своем поле с «Краснодаром» вничью — 1:1, а на верхушке таблицы теперь две команды, имеющие равное количество очков. Краснодарцев, лидирующих по дополнительным показателям, настиг одолевший накануне махачкалинское «Динамо» ЦСКА.

Футболисты «Балтики» (в белой форме) были очень близки к тому, чтобы обыграть действующего чемпиона страны Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Момент матча между «Балтикой» и «Краснодаром» Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Момент матча между «Балтикой» и «Краснодаром» Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Матч, который завершал первый круг чемпионата, начался с такой перестрелки, которую вряд ли можно ожидать от двух соперников из лидирующей группы, знающих возможности друг друга и цену осечки. «Балтика» сразу же проворонила фланговый наскок «Краснодара» с сочетающей мягкость и акцентированность — ради таких его и покупали во Франции — подачей Гаэтана Перрена. В центре краснодарского нападения не было нарвавшегося на дисквалификацию Джона Кордобы, но и Эдуард Сперцян с его обязанностями в эпизоде справился безупречно: проложил себе дорогу к вратарской и вогнал мяч в створ головой.

Калининградцы тут же ответили своим фирменным трюком. Надо полагать, гости, готовясь к игре, неоднократно смотрели, как бросает мяч из аута Мингиян Бевеев, но все равно не разобрались с тем, что делать. Иван Беликов подставил под бросок голову, продлив его траекторию, а замкнул ее Брайан Хиль.

После этого трансформации в игре происходили постоянно. Некоторое время поклонников «Краснодара» должны были терзать неприятные ощущения: «Балтика» куда интереснее наседает, а Сергея Петрова, надежного краснодарского футболиста, уносят на носилках — потеря серьезная. Однако чемпионы трудности пережили и сами навалились на калининградцев, заставив вскипеть тренера хозяев Андрея Талалаева.

А во втором тайме беда снова вертелась у краснодарских ворот. Да нет, она даже настойчиво, как наглый коллектор к должнику, стучалась в них. Удар Александра Филина зацепил перекладину, Иван Беликов, выловив мяч в воздухе, воткнул его в стойку. «Краснодар» устоял чудом. А ничья не позволила ему закончить первый круг в статусе единоличного лидера турнира. Краснодарцев настиг ЦСКА, уступающий им лишь по дополнительным показателям.

Замыкающий первую тройку «Зенит» в 15-м туре провел очень неказистый по своим меркам матч, а после него тренер петербуржцев Сергей Семак не забыл упомянуть самарский газон.

Его состояние и вправду было далеко не идеальным, но вряд ли только этой деталью можно объяснить жуткий скрип, с которым разворачивались в игре с «Крыльями Советов» зенитовские атаки. В какой-то момент к нему добавилась еще и суета в обороне. Она подвела «Зенит» уже во втором тайме, когда безобидный с виду стандарт с фланга вылился в гол Фернанду Костанцы.

Момент матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Момент матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Момент матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Момент матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Фаворит, впрочем, быстро отыгрался благодаря примерно такому же штрафному — тоже под углом к воротам. Максим Глушенков, кажется, все-таки исполнял передачу, а не бил, но мяч, миновав ряд старавшихся добраться до него макушек, каждая из которых, видимо, служила отвлекающим фактором для голкипера Сергея Песьякова, прошмыгнул в дальний угол.

А дальше «Крылья», которые в чемпионате России побед не знают с середины сентября, демонстрировали вполне достойную команды из ниши попрестижнее, чем та, где сражаются за выживание в элите, плотность. Против не слишком изобретательного в этот вечер «Зенита» ее оказалось достаточно, чтобы удержать ничью.

Осечка петербуржцев, отстающих на три очка от «Краснодара» и ЦСКА, позволила настичь их «Локомотиву».

Железнодорожники, правда, тоже как следует помучились в своем домашнем матче против соседа «Крыльев Советов» по подвальной зоне таблицы «Оренбурга». Тут, однако, одна из основных причин мучений понятна. «Локомотив» играл без дисквалифицированного Алексея Батракова и травмированного Дмитрия Воробьева, двух своих самых опасных футболистов.

Момент матча между «Оренбургом» и «Локомотивом» Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Момент матча между «Оренбургом» и «Локомотивом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между «Оренбургом» и «Локомотивом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между «Оренбургом» и «Локомотивом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между «Оренбургом» и «Локомотивом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между «Оренбургом» и «Локомотивом» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Но для железнодорожников все закончилось благополучно. В середине второго тайма в оренбургской штрафной дважды подряд возникали ситуации, в которых приходилось тщательно разбираться арбитру Сергею Цыганку, решавшему, назначать пенальти или нет. В первом случае он вместе с VAR встал на сторону «Оренбурга», во втором фол Фахда Муфи на Дмитрии Баринове был чересчур очевидным, чтобы его проигнорировать. Николай Комличенко одиннадцатиметровый реализовал.

В этот же вечер «Спартак», старающийся не отпустить авангард чемпионата на такое расстояние, что о медалях мечтать бесполезно, провел удивительно веселый матч в Грозном.

Открылся он обменом попаданиями в штангу, а затем «Ахмат», до сих пор более или менее убедительный, допустил жуткий провал. Его футболист Усман Ндонг неловким, непонятно кому адресованным пасом назад отправил «Спартак» в контратаку, а те, кому полагалось страховать, проворонили шустрого Пабло Солари. Вывалившись на Гиорги Шелию, Солари поскользнулся, но, и упав, смог проткнуть мяч мимо голкипера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между «Спартаком» и «Ахматом»

Фото: ФК «Спартак» Момент матча между «Спартаком» и «Ахматом»

Фото: ФК «Спартак»

После отдыха Солари забил еще раз, выскочив на навес Игоря Дмитриева. Однако, спокойно наслаждаясь комфортным запасом, доиграть встречу у «Спартака» не вышло, потому что угловой «Ахмата» вырулил к голу Георгия Мелкадзе. Пришлось напрягаться изо всех сил. Сил спартаковцам хватило. Они после своей победы — 2:1 шестые с пятиочковым отставанием от «Локомотива» и «Зенита» и трехочковым — от «Балтики».

Пятнадцатый тур «Динамо» (М)—«Акрон» 1:2 Сергеев, 88 — Пестряков, 62; Лончар, 80 «Пари Нижний Новгород»—«Рубин» 0:0 «Динамо» (Мх)—ЦСКА 0:1 Глебов, 76 «Сочи»—«Ростов» 0:1 Щетинин, 40 «Крылья Советов»—«Зенит» 1:1 Костанца, 50 — Глушенков, 56 «Локомотив»—«Оренбург» 1:0 Комличенко, 72 (пен.) «Ахмат»—«Спартак» 1:2 Мелкадзе, 59 — Солари, 36, 51 «Балтика»—«Краснодар» 1:1 Хиль, 5 — Сперцян, 3 Турнирная таблица В Н П М O 1. «Краснодар» 10 3 2 28:9 33 2. ЦСКА 10 3 2 26:13 33 3. «Зенит» 8 6 1 29:12 30 4. «Локомотив» 8 6 1 31:19 30 5. «Балтика» 7 7 1 21:7 28 6. «Спартак» 7 4 4 24:21 25 7. «Рубин» 5 5 5 15:19 20 8. «Акрон» 4 6 5 18:20 18 9. «Ростов» 4 6 5 12:15 18 10. «Динамо» (М) 4 5 6 22:23 17 11. «Ахмат» 4 4 7 19:23 16 12. «Динамо» (Мх) 3 5 7 8:17 14 13. «Крылья Советов» 3 5 7 18:26 14 14. «Оренбург» 2 5 8 17:26 11 15. «Сочи» 2 2 11 12:34 8 16. «Нижний Новгород» 2 2 11 9:25 8

Алексей Доспехов