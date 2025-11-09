ФК «Сочи» проиграл «Ростову»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги на своем поле встречался с «Ростовом». Матч закончился со счетом 0:1.

Фото: ФК «Сочи»

В истории очных игр между «Сочи» и «Ростовом» сыграно десять официальных матчей. В шести встречах победу праздновали сочинцы, три раза команды поделили очки. Единственный раз ростовчане побеждали еще в 2019 году.

Место в воротах «Сочи» впервые с 17 августа занял 20-летний голкипер Александр Дегтев. Именно вратарь «барсов» в первом тайме неоднократно выручал своих партнеров по команде. Однако и он на 40-й минуте не смог справиться с точным ударом полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина. После смены сторон сочинцы не смогли восстановить равенство, а дончане сохранили нужный результат. В итоге минимальное поражение «Сочи» со счетом 0:1.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 21 ноября сыграет в Самаре против «Акрона». После 15 туров в РПЛ будущий соперник занимает 8-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 18 набранных очков. По итогам первого круга подопечные Игоря Осинькина располагаются на 15-м месте с восемью набранными баллами.

Евгений Леонтьев