Для бывших топ-менеджеров банка «Кредит Экспресс» запросили от 9 до 11 лет

Государственный обвинитель запросил для пяти бывших топ-менеджеров и совладельцев ростовского банка «Кредит Экспресс» от 9 до 11 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывших председателя правления и совладельца банка Аллу Кабанову, начальника кредитного отдела Анастасию Новотную и ее заместителя Егора Пихтина, главного бухгалтера Марию Антонову и начальника управления кассовых операций Наталью Ципинову обвинили в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ) денежных средств банка «Кредит Экспресс». Об этом сообщили «Ъ».

Фигуранты обвиняются в хищении из кредитного учреждения около 97 млн руб. По версии обвинения, деньги выводились из банка через выдачу кредитов по подложным договорам, которые оформлялись в том числе и на бывших клиентов «Кредит Экспресса». Похищенные деньги участники преступной группы распределяли между собой. С помощью поддельных кассовых ордеров они обналичивали средства с расчетных счетов клиентов учреждения.

Махинации осуществлялись на протяжении нескольких лет, вплоть до отзыва у финансовой структуры лицензии в марте 2018 года.

В марте 2023 года Черемушкинский суд назначил Алле Кабановой, Анастасии Новотной, Егору Пихтину и Марии Антоновой от шести с половиной до семи лет лишения свободы. Анастасия Новотная добилась в апелляционной инстанции смягчения наказания на полгода, до шести лет. Еще одна фигурантка — бывший начальник управления кассовых операций Наталья Ципинова в июле 2021 года была приговорена Чертановским судом Москвы в особом порядке к четырем годам колонии.

Сейчас экс-банкиры продолжают обжаловать приговор уже в кассационной инстанции.

Мария Хоперская