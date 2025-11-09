Одной растраты оказалось мало

От 9 до 11 лет лишения свободы запросил гособвинитель для пяти бывших топ-менеджеров и совладельцев ростовского банка «Кредит Экспресс». Все они обвиняются в хищении из финансовой организации почти 100 млн руб. Ранее фигуранты вместе с известным предпринимателем Василием Бойко-Великим, чья компания являлась одним из акционеров банка, уже были осуждены за аналогичные махинации с деньгами кредитного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу бывших топ-менеджеров и совладельцев ростовского банка «Кредит Экспресс»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Судебное заседание по делу бывших топ-менеджеров и совладельцев ростовского банка «Кредит Экспресс»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Черемушкинском суде столицы на днях прошли прения сторон по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денежных средств банка «Кредит Экспресс». Процесс начался 17 марта 2025 года, подсудимыми являются бывшие председатель правления и совладелец банка Алла Кабанова, начальник кредитного отдела Анастасия Новотная и ее заместитель Егор Пихтин, главный бухгалтер Мария Антонова и начальник управления кассовых операций Наталья Ципинова. Все они обвиняются в хищении из кредитного учреждения около 97 млн руб.

По версии обвинения, деньги выводились из банка путем выдачи кредитов по подложным договорам, которые оформлялись в том числе и на бывших клиентов «Кредит Экспресса».

Махинации, как установило следствие, осуществлялись на протяжении нескольких лет, вплоть до отзыва у финансовой структуры лицензии в марте 2018 года. Ее банк лишился из-за «многочисленных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также существенного снижения размера собственных средств, что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков». Последним банк остался должен в общей сложности более 2 млрд руб.

В ходе прений, несмотря на относительно небольшую сумму вмененных в вину хищений, прокурор запросил для обвиняемых весьма внушительные сроки — от 9 до 11 лет лишения свободы.

Объясняется это тем, что все подсудимые уже отбывают наказание за аналогичное преступление, и наказание им гособвинитель затребовал с учетом уже имеющихся сроков.

В марте 2023 года все тот же Черемушкинский суд за хищение из «Кредит Экспресса» в период с 2013 по 2018 год 190,8 млн руб. назначил Алле Кабановой, Анастасии Новотной, Егору Пихтину и Марии Антоновой от шести с половиной до семи лет лишения свободы. Похищенные денежные средства участники преступной группы, говорилось в первом уголовном деле, распределяли между собой. Используя поддельные кассовые ордера и другие документы, они снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада.

В апелляционной инстанции только Анастасии Новотной удалось добиться смягчения наказания на полгода, до шести лет, а остальным суд лишь немного скорректировал сроки в связи с пребыванием под домашним арестом во время следствия. Отметим, что сейчас экс-банкиры продолжают обжаловать приговор уже в кассационной инстанции.

Еще одна фигурантка — бывший начальник управления кассовых операций Наталья Ципинова, чье дело было выделено в отдельное производство в связи с заключенным ею досудебным соглашением о сотрудничестве, в июле 2021 года была приговорена Чертановским судом Москвы в особом порядке к четырем годам колонии.

Как уже рассказывал “Ъ”, вместе с бывшими топ-менеджерами банка приговором Черемушкинского суда на шесть с половиной лет также был осужден основатель крупного подмосковного агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василий Бойко-Великий. Суд согласился с доводами обвинения, признав бизнесмена виновным в растрате почти 89 млн руб. из средств кредитного учреждения, акционером которого ВФП являлся.

С тех пор осужденные параллельно с обжалованием судебных решений пытались добиться условно-досрочного освобождения и/или отсрочки исполнения наказания. О последнем, например, ходатайствовала Анастасия Новотная, родившая ребенка, уже находясь под стражей. Впрочем, успехом эти попытки не увенчались.

Таким образом, на новый судебный процесс подсудимых доставляли из различных столичных СИЗО. По данным “Ъ”, вмененные фигурантам в вину новые хищения осуществлялись по точно такой же схеме, как и раньше. Разница заключается лишь в фамилиях получателей фиктивных кредитов.

Олег Рубникович