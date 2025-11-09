Полпред Артем Жога обсудил создание брачного агентства для бойцов спецоперации

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал активистов подготовить проект брачного агентства по поиску пары для одиноких участников специальной военной операции (СВО). Он также сообщил о разработке единой базы данных с перечислением всех бойцов и членов их семей. Господин Жога выступил на форуме волонтеров и активистов «Патриоты Урала» в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова сообщила полпреду, что единая база позволит властям понимать потребности ветеранов и их родственников, а брачное агентство увеличит эффективность реабилитации бывших бойцов. «При хорошей женщине у мужчины всегда все получится: и социализация, и трудоустройство. Может быть, немножко и с юморком, но зато по-честному, запишите предложение, которое актуально»,— призвала она господина Жогу.

Артем Жога попросил госпожу Белехову разработать проект брачного агентства «Патриоты Урала». «Сами понимаете, семейные отношения, любовь-морковь, это сложные мероприятия, здесь должен быть подход»,— подчеркнул он. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил скорректировать название агентства на «Патриотки Урала».

Полпред добавил, что единую базу участников СВО и членов их семей разрабатывают Министерство цифрового развития РФ и фонд «Защитники Отечества», однако сталкиваются с сопротивлением Министерства обороны РФ. «База данных — это закрытая информация. Если она есть, ее могут взломать и использовать нехорошие люди, выходить на родных и близких, запугивать, мы сталкивались с этим постоянно. Это щепетильная тема, над ней работают»,— сказал Артем Жога.

Форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге (Свердловская область). С 7 по 9 ноября форум провели в Новом Уренгое (ЯНАО), в нем приняли участие более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России.

В ходе форума господин Жога также призвал власти вместо публикации «сухих отчетов» о передаче гуманитарных грузов освещать конкретные результаты помощи волонтеров, предложил российским театрам показать спектакли о прошедших реабилитацию бойцах и сообщил о возможном увеличении числа людей для поиска тел участников СВО по инициативе движения «Народный фронт».

Василий Алексеев, Новый Уренгой