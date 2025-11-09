Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция Краснодара проверяет жительницу, выкинувшую в мусор российский флаг

Полиция Краснодара проводит проверку после появления в сети видеозаписи, на которой жительница срывает государственный флаг России на улице Ратной Славы. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, устанавливаются личность гражданки и мотивы ее поступка.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В полиции отметили, что действия женщины получат правовую оценку после завершения разбирательства.

Вячеслав Рыжков

