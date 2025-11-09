Пенсионерке в Сочи вернули 100 тысяч за неверный расчет платы за газ

После проверки прокуратуры Центрального района Сочи пенсионеру вернули излишне начисленную плату за газоснабжение. Надзорное ведомство установило, что ресурсоснабжающая организация необоснованно рассчитала стоимость потребленного газа по нормативу, в результате чего у жителя образовалась задолженность свыше 100 тыс. руб.

Поводом для начисления послужил пропуск срока поверки прибора учета. Однако, как выяснила прокуратура, пенсионерка не смогла провести поверку своевременно по уважительной причине — в период, установленный для проверки, она проходила лечение в другом регионе. При этом счетчик соответствовал метрологическим требованиям и оставался исправным.

После обращения в газоснабжающую компанию с просьбой о перерасчете заявительнице было отказано, и она оплатила начисленную сумму. Впоследствии прокуратура внесла акт реагирования, по результатам которого организация произвела перерасчет и вернула излишне уплаченные средства на лицевой счет потребителя.

Вячеслав Рыжков