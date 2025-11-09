Пассажирам парома Sea Bridge предоставят авиабилеты

Все пассажиры парома Sea Bridge, который прибыл из турецкого Трабзона к побережью Сочи, но не получил разрешения на заход в порт, смогут добраться до мест назначения за счет компании — оператора рейса. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «СВС шиппинг» Сергей Туркменян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По его словам, после возвращения судна в Турцию всем пассажирам будут предоставлены авиабилеты до пунктов, куда они направлялись изначально. Он уточнил, что во время ожидания на рейде пассажиры обеспечивались бесплатным трехразовым питанием и находились в комфортных условиях.

Паром Sea Bridge вышел из Трабзона вечером 5 ноября и утром 6 ноября прибыл на рейд в Сочи, где ожидал разрешения на заход в порт. На его борту находились 20 пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции, оформившие билеты в частном порядке. Несмотря на получение разрешения на вход во внутренние воды России и завершение досмотра 7 ноября, судно не было принято в порт и не смогло высадить людей на берег.

Ранее Sea Bridge совершил тестовый рейс, но заход в Сочи тогда был прерван из-за несоблюдения процедур безопасности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что организация международных паромных перевозок возможна только при полном соблюдении требований безопасности, особенно в условиях курортного региона.

Возобновление паромного сообщения между Сочи и Трабзоном должно было стать первым за последние 14 лет: регулярные рейсы по этому маршруту выполнялись с 1993 по 2011 год.

Вячеслав Рыжков