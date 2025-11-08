Акт осмотра парома из Трабзона направлен в ФСБ Краснодарского края

Паром Sea Bridge с 20 пассажирами третьи сутки не может войти в порт Сочи. Результаты осмотра судна направлены в ФСБ Краснодарского края, сообщил РБК генеральный директор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Акт осмотра был отправлен в ФСБ в 17:00 по московскому времени»,— уточнил господин Туркменян. Компания ожидает разрешения на вход судна в порт.

Паром отправился из Трабзона 5 ноября и прибыл в Сочи утром 6 ноября, но до сих пор не получил допуск к заходу в порт. На борту находятся 18 россиян и два турка.

По данным RT, у пассажиров заканчивается продовольствие. Первоначально задержку объяснили военными учениями в акватории порта. Позже пассажиры рассказали журналистам, что судно проверяют, включая осмотр дна.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее предупреждал о необходимости дополнительных мер безопасности для организации международных паромных рейсов.

Наталья Решетняк