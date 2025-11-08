Турецкий паром Sea Bridge ждет разрешения ФСБ после осмотра

Паром Sea Bridge, прибывший из Трабзона в Сочи 7 ноября, прошел осмотр, результаты которого были направлены в ФСБ Краснодарского края. Об этом РБК сообщил генеральный директор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Сергей Туркменян уточнил, что акт осмотра был отправлен в ФСБ в 17:00 по московскому времени, и компания ждет разрешения на вход судна в порт.

Паром Sea Bridge с 20 пассажирами третьи сутки не может войти в порт Сочи. Как сообщила RT одна из пассажирок, у людей на борту заканчивается продовольствие.

Паром Sea Bridge, отправившийся из Трабзона 5 ноября, прибыл в Сочи утром 6 ноября, но пока не получил разрешения на заход в порт. На борту находятся 18 россиян и 2 турка.

Изначально задержку объяснили военными учениями в акватории порта. Позже пассажиры сообщили журналистам, что судно проверяют, в том числе идет осмотр дна.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее предупреждал, что для организации международных паромных рейсов необходимы дополнительные меры безопасности.

Наталья Решетняк