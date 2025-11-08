Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Федеральный статус Сочи обеспечит дополнительные средства на развитие санкура

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении территории курорта федерального значения Сочи. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал решение премьер-министра. «С 2024 года Анапа, Геленджик и Сочи входят в число курортов федерального значения. Новое постановление Председателя Правительства России Михаила Мишустина уточняет территорию курорта федерального значения Сочи. Этот статус позволяет привлечь дополнительное федеральное финансирование на развитие лечебно-оздоровительного потенциала города», — заявил глава региона.

По словам господина Кондратьева, федеральные средства пойдут на улучшение санаторно-курортной инфраструктуры и здравоохранения, сохранение природных и лечебных ресурсов города, развитие новых видов туризма и повышение качества отдыха. «Все это поможет Краснодарскому краю укрепить позиции в роли одного из главных туристических регионов России»,— отметил губернатор.

Курорты федерального значения находятся под управлением Министерства здравоохранения РФ, которое осуществляет их дополнительное финансирование. Территории, не включенные в федеральный перечень, остаются в ведении региональных министерств здравоохранения.

Второго ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое признает город Сочи курортом федерального значения с 1 января 2026 года.

«Правительство Российской Федерации постановляет: признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи общей площадью 351 081,05 гектара курортом федерального значения Сочи в границах территории согласно прилагаемым сведениям о границах территории, признаваемой курортом федерального значения Сочи»,— говорится в документе.

Наталья Решетняк

