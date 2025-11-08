Продажи новых легковых автомобилей на Кубани снизились на 26%

За 10 месяцев 2025 года продажи новых машин в Краснодарском крае снизились на 26,7%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

По данным агентства, за указанный период было продано 49,1 тыс. новых легковых автомобилей. В прошлом году за это же время было продано 67 тыс. автомобилей.

Продажи автомобилей Lada сократились на 25% (с 14,8 тыс. до 11,1 тыс. единиц), Chery — на 31,5% (с 8,2 тыс. до 5,6 тыс.), Haval — на 38% (с 7,2 тыс. до 4,4 тыс.), Changan — на 33,1% (с 6 тыс. до 4 тыс.), Geely — на 44,3% (с 5,6 тыс. до 3,1 тыс.), Omoda — на 38,7% ( с 3,3 тыс. до 2 тыс.), Jetour — на 8% (с 1,7 тыс. до 1,6 тыс.), Belgee. — на 3,3% (с 1,2 тыс. до 1,1 тыс.), EXEED — на 49,7% (с 2,2 тыс. до 1,1 тыс.), Jaecoo — на 35% (с 1,7 тыс. до 1,1 тыс.).

На 26,7% сократились продажи новых машин и в соседней Ростовской области.

Продажи новых автомобилей в России с начала года снизились на 20%. По данным «Автостата», за 10 месяцев 2025 года было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 19,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые бренды показали значительный рост: Toyota увеличила продажи на 25,2%, Belgee — на 74,9%, а Solaris — в 2,3 раза. Однако Omoda и Geely испытали резкое падение продаж более чем на 40%. Глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос, выяснив, что основная причина снижения спроса — высокие банковские ставки, на что указали 63% респондентов. Снижение покупательской способности из-за экономической ситуации отметили 43% опрошенных, а 25% считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов.

Наталья Решетняк