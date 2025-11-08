Паром Sea Bridge не может покинуть Сочи из-за отсутствия разрешения на выход из внутренних вод России во внешний рейд, сообщил ТАСС генеральный директор компании «СВС шиппинг» Сергей Туркменян.

Судно отправилось из Трабзона в среду вечером и прибыло в Сочи утром в четверг. На борту находятся 20 пассажиров — два гражданина Турции и 18 россиян. В пятницу паром получил разрешение на вход во внутренние воды России, и после осмотра планировалось, что он отправится в обратный путь, но этого не произошло.

Сергей Туркменян объяснил, что паром стоит на якорной стоянке и не планирует возвращаться до получения разрешения. «Если бы мы были на внешнем рейде, то могли бы по желанию отбывать, а мы стоим на внутреннем рейде и нужно разрешение на заход на внешний рейд»,— добавил он.