Двое водителей нарушили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту

Двое автомобилистов нарушили запрет на движение электрических и гибридных автомобилей по Крымскому мосту и получили административные штрафы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водителей привлекли к ответственности по статье 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Нарушителям грозит предупреждение или денежный штраф.

Ограничения на проезд электромобилей и гибридных автомобилей по мосту со стороны Краснодарского края действуют с 3 ноября 2025 года. Соответствующий документ подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев по рекомендации Антитеррористической комиссии. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативный наземный маршрут от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Крыму.

Ранее власти ввели запрет на движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту.

Алина Зорина