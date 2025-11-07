ФСИН прокомментировала данные о причастности силовика к убийству криптотрейдера Новака

Пресс-бюро ФСИН опровергло сообщения о причастности бывшего сотрудника к убийству криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ. По информации ведомства, никто из фигурантов уголовного дела никогда не работал в системе ФСИН.

Об исчезновении Романа и Анны Новак СКР сообщил сегодня. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. По данным следствия, 2 октября супруги поехали на встречу в город Хатта, а затем перестали выходить на связь.

Издание «Фонтанка» писало, что один из задержанных в прошлом работал оперуполномоченным в управлении МВД по Выборгскому району Петербурга. Утверждалось, что в 2007 году его задержали с крупной партией наркотиков и уволили из правоохранительных органов. Всего, по информации издания, задержали восемь человек.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал одного из фигурантов дела до 28 декабря. По данным «Ъ Северо-Запад», сегодня меру пресечения изберут еще двоим. Заседание проходит в закрытом режиме.

Никита Черненко