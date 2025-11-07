Арестован фигурант дела об убийстве в ОАЭ криптотрейдера Новака и его жены

Октябрьский суд Санкт-Петербурга санкционировал арест одного из фигурантов дела об исчезновении в ОАЭ и предполагаемом убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены. Фигурант будет находиться под стражей до 28 декабря, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Источники сообщили корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что сегодня меру пресечения планируют избрать еще двоим фигурантам. Их уже доставили в здание суда.

По данным СМИ, Роман Новак и его супруга Анна были похищены в ОАЭ с целью вымогательства и позднее убиты. СКР возбудил уголовное дело. По сообщениям СМИ, задержаны семь человек, однако часть из них могли быть вовлечены в преступление обманом.