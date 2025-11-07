В Краснодаре высадят более 200 новых деревьев на улице Калинина

Более 200 деревьев высадят в Краснодаре на улице Калинина в рамках компенсационного озеленения. Работы уже начались, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

На участке от улицы Кирова до улицы Каляева до конца 2025 года планируют высадить деревья и около 6 тыс. кустарников. По обеим сторонам этого участка высадят 46 платанов и 70 лип. На территории от улицы Кирова до улицы Тургенева, вдоль трамвайных путей, будут высажены кусты гибискуса и 70 груш Шантеклер.

Сорт груш выбрали из-за того, что рост веток на деревьях не будет мешать обзору водителей трамваев. Такие же деревья высажены вдоль трамвайных путей на улице Ставропольской.

Прошлой весной на территории Краснодара высадили более 700 деревьев и около 900 кустарников. Всего в осенний период этого года планируют высадить более 1,3 тыс. деревьев и 22,8 тыс. кустарников.

Алина Зорина