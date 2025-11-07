Число предприятий гостеприимства на Кубани выросло на 16% за пять лет

Количество предприятий индустрии гостеприимства в Краснодарском крае за пять лет увеличилось на 16% и составило 16 тыс. субъектов бизнеса. Об этом сообщил руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный на полях форума «Техносмена-2025».

По словам чиновника, главным фактором развития отрасли в регионе служат климатические условия. Однако важна и государственная поддержка.

«С нашей стороны, четыре из шести институтов развития задействованы на индустрию гостеприимства, работает региональный Фонд микрофинансирования, который является лидером по объему выданных займов бизнесу в стране»,— заявил Роман Куринный.

Форум «Техносмена-2025» проходит 7 ноября на территории Всероссийского детского центра «Орленок».

